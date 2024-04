La Soluzione ♚ La seconda era geologica La definizione e la soluzione di 10 lettere: La seconda era geologica. PALEOZOICA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. La seconda era geologica: Il Paleozoico, in passato noto anche come Era Primaria, è una delle più importanti divisioni della scala dei tempi geologici, una delle quattro ere geologiche tradizionali. Si estende da 540,0 ± 1,0 a 252,17 ± 0,06 milioni di anni fa. Aggettivo Significato e Curiosità su: Il Paleozoico, in passato noto anche come Era Primaria, è una delle più importanti divisioni della scala dei tempi geologici, una delle quattro ere geologiche tradizionali. Si estende da 540,0 ± 1,0 a 252,17 ± 0,06 milioni di anni fa. paleozoico m sing dell'era primaria, compresa tra la neoproterozoica e la mesozoica, risalente tra 600 e 225 milioni di anni fa, contraddistinta dalla nascita dei primi vegetali e animali ed ai loro fossili Sostantivo paleozoico ( approfondimento) m sing (geologia) prima era del Fanerozoico, compresa tra la neoproterozoica e la mesozoica il paleozoico si suddivide in sei periodi:cambriano, ordoviciano, siluriano, devoniano, carbonifero e permiano Sillabazione pa | le | o | zòi | co Pronuncia IPA: /paleod'dzjko/ Etimologia / Derivazione formato da paleo- (dal greco paa cioè "antico") e -zoico Altre Definizioni con paleozoica; seconda; geologica; La seconda nota; Varia a seconda dei pneumatici; La seconda persona; L epoca geologica in cui comparve l uomo; Lunga fase geologica; Cerca altre soluzioni cruciverba

