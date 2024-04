La definizione e la soluzione di 7 lettere: Replicare a un offesa. REAGIRE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Verbo

Intransitivo

reagire (vai alla coniugazione)

contrapporsi ad un'azione altrui o ad un evento

Sillabazione

re | a | gì | re

Pronuncia

IPA: /rea'dire/

Etimologia / Derivazione

composto da re- (dal latino re-) e agire ( dal francese agir)

Citazione

Sinonimi

contrattaccare, controbattere, insorgere,opporsi, ribellarsi, rispondere, rivoltarsi

contrastare

ribattere, protestare

(di organo o organismo) rispondere a uno stimolo, attivare una reazione

(chimica) (di elemento o composto) combinarsi

Contrari

accettare, acconsentire, approvare, rassegnarsi, sopportare, subire, tollerare adattarsi,

(familiare) abbozzare

