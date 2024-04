La Soluzione ♚ Percuotere malmenare La definizione e la soluzione di 9 lettere: Percuotere malmenare. BASTONARE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Percuotere malmenare: Il conte Attilio è un personaggio immaginario presente ne I promessi sposi, romanzo di Alessandro Manzoni. Verbo Transitivo Significato e Curiosità su: Il conte Attilio è un personaggio immaginario presente ne I promessi sposi, romanzo di Alessandro Manzoni. bastonare (vai alla coniugazione) picchiare con un bastone (senso figurato) trattare male Sillabazione ba | sto | nà | re Pronuncia IPA: /basto'nare/ Etimologia / Derivazione deriva da bastone Sinonimi accarezzare le spalle, battere, colpire, conciare per le feste, legnare, malmenare, manganellare, percuotere, pestare, picchiare, randellare, spianare le costole

(senso figurato) attaccare, criticare, criticare violentemente, ingiuriare, maltrattare, maltrattare, strapazzare, , Contrari accarezzare

(senso figurato) adulare, blandire, lisciare, lusingare, vezzeggiare,



Parole derivate bastonarsi, bastonatura, bastonato Altre Definizioni con bastonare; percuotere; malmenare; Dare una mazzata criticare aspramente; In musica disco di metallo da percuotere;

La risposta a Percuotere malmenare

BASTONARE

Lae verificata di 9 lettere per risolvere 'Percuotere malmenare' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.