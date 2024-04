La Soluzione ♚ Se è ottusa è piccina La definizione e la soluzione di 9 lettere: Se è ottusa è piccina. MENTALITÀ Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Se e ottusa e piccina: Il termine mentalità si trova usato verso il 1900 con il significato odierno di generica concezione del mondo e di un substrato psicologico riferito a un individuo, a un gruppo sociale o agli appartenenti ad una data civiltà in un certo periodo storico. Sostantivo Significato e Curiosità su: Il termine mentalità si trova usato verso il 1900 con il significato odierno di generica concezione del mondo e di un substrato psicologico riferito a un individuo, a un gruppo sociale o agli appartenenti ad una data civiltà in un certo periodo storico. mentalità f inv (antropologia) (etnologia) (sociologia) (statistica) modo particolare di concepire, intendere, sentire e giudicare le cose, ritenuto proprio di un individuo, di un gruppo sociale o di un popolo la mentalità orientale (per estensione) modo particolare di considerare l'esistenza una mentalità ristretta (familiare) comportamento mentalità deviata Sillabazione men | ta | li | tà Pronuncia IPA: /mentali'ta/ Etimologia / Derivazione da mentale, dal latino tardo mentalis, derivazione di mens cioè "mente" Sinonimi modo di pensare, modo di ragionare, opinione, orientamento, concezione della vita, struttura mentale, forma mentis, impostazione, visione, ottica, struttura mentale

(sociologia) cultura, tradizione, usanza, consuetudine di pensiero, abitudini, costume, civiltà; educazione, formazione, preparazione Parole derivate psicomentale Termini correlati mente, mentale, mentalmente Altre Definizioni con mentalità; ottusa; piccina; Il modo di ragionare;

