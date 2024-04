La Soluzione ♚ Fa lacrimare chi la taglia La definizione e la soluzione di 7 lettere: Fa lacrimare chi la taglia. CIPOLLA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Fa lacrimare chi la taglia: La cipolla (Allium cepa L.) è una pianta bulbosa della famiglia Amaryllidaceae (sottofamiglia Allioideae).È una pianta erbacea biennale il cui ciclo di vita, in coltivazione, viene interrotto a un anno al fine di destinarla al consumo. Ha radici superficiali, con foglie che si ingrossano nella porzione basale dando la parte commestibile. Forma un lungo stelo fiorale che porta un'infiorescenza a ombrello con fiori di colore bianco-giallastro. Il frutto è una capsula. Il suo utilizzo principale è quello di alimento e condimento, ma è anche adoperata a scopo terapeutico per le proprietà attribuitele dalla scienza e dalle tradizioni della ... Sostantivo Significato e Curiosità su: La cipolla (Allium cepa L.) è una pianta bulbosa della famiglia Amaryllidaceae (sottofamiglia Allioideae).È una pianta erbacea biennale il cui ciclo di vita, in coltivazione, viene interrotto a un anno al fine di destinarla al consumo. Ha radici superficiali, con foglie che si ingrossano nella porzione basale dando la parte commestibile. Forma un lungo stelo fiorale che porta un'infiorescenza a ombrello con fiori di colore bianco-giallastro. Il frutto è una capsula. Il suo utilizzo principale è quello di alimento e condimento, ma è anche adoperata a scopo terapeutico per le proprietà attribuitele dalla scienza e dalle tradizioni della ... cipolla ( approfondimento) f (pl.: cipolle) (botanica) pianta erbacea con il bulbo commestibile - la sua classificazione scientifica è Allium cepa ( tassonomia) (farmacologia) (gastronomia) bulbo della cipolla , di colore bianco (popolare) orologio da tasca hai ancora quella vecchia cipolla Sillabazione ci | pól | la Pronuncia IPA: /ti'polla/ Etimologia / Derivazione dal latino tardo cepulla, diminutivo di cepa ossia "cipolla" Sinonimi ( per estensione ) (del ciclamino, del giglio) bulbo

(del ciclamino, del giglio) bulbo (per estensione) orologio da tasca Parole derivate cipollotto, erba cipollina, incipollire Alterati ( diminutivo ) cipollina

cipollina (accrescitivo) cipollone Iperonimi Spermatofite, Angiosperme, Monocotiledoni, Liliacee Altre Definizioni con cipolla; lacrimare; taglia; Serve per preparare il soffritto; Chi la taglia piange; L ortaggio di Tropea; Fa lacrimare e tossire; Taglia la corrente a chi non paga; La taglia che abbonda; La taglia XL; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Fa lacrimare chi la taglia

CIPOLLA

C

I

P

O

L

L

A

Lae verificata di 7 lettere per risolvere 'Fa lacrimare chi la taglia' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.