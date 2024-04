La Soluzione ♚ Le guide himalaiane La definizione e la soluzione di 7 lettere: Le guide himalaiane. SHERPAS Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Le guide himalaiane: Con il termine sherpa si indica un diplomatico rappresentante personale di un capo di Stato o di un capo del Governo che prepara un vertice internazionale, come quelli del G7 e del G20, e negozia la dichiarazione finale dei leader. Alle riunioni partecipano anche gli sherpa dei paesi invitati dalla presidenza di turno e delle Organizzazioni internazionali. Gli sherpa hanno competenza diretta sui temi non economici, come ad esempio: il commercio, lo sviluppo, l'energia e la lotta al cambiamento climatico, il contrasto alla corruzione e la disoccupazione. I Ministri delle finanze e i Governatori delle Banche centrali si occupano dei temi ... Altre Definizioni con sherpas; guide; himalaiane; Pubblica guide e cartine; Collana di guide turistiche; Le mete delle guide gastronomiche; Cerca altre soluzioni cruciverba

