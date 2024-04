La Soluzione ♚ Fatto per lui La definizione e la soluzione di 3 lettere: Fatto per lui. SUO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Fatto per lui: Aggettivo possessivo Significato e Curiosità su suo ( approfondimento) , aggettivo possessivo di terza persona singolare maschile che appartiene a lui/lei Ho visto suo fratello che ha come origine lui/lei Hai spacciato per tuo, il suo compito! a cui appartiene Signor Mercury, cosa le piace di più del suo gruppo Pronome possessivo suo ( approfondimento) pronome possessivo della terza persona singolare Sillabazione sù | o Pronuncia IPA: /'suo/ Etimologia / Derivazione dal latino suus Citazione Sinonimi di lui, di lei, di essa, di esso

appropriato, corrispondente, relativo

abituale, consueto, solito

proprio, peculiare, particolare, adatto, opportuno

ciò che gli appartiene, patrimonio, averi, beni Proverbi e modi di dire a suo tempo, a suo luogo Altre Definizioni con suo; fatto; di fatto = relazione tra persone conviventi; Alla fatto male; Si accende dopo aver fatto lo shampoo; Cerca altre soluzioni cruciverba

SUO

