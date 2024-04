La definizione e la soluzione di 3 lettere: L età di John. AGE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Francese

Sostantivo

Significato e Curiosità su

age m. (pl.: ages)

barra di ferro di un aratro (di ferro) (per estensione) aratro

Sillabazione

age

Pronuncia

IPA: /a:/

Etimologia / Derivazione

Il lemma è utilizzato nel significato di "barra, traversa di ferro" di un aratro per la prima volta nell'opera Annales d'Agriculture di Deshaies nel 1801.

Varianti

âge

Giapponese

Trascrizione (Hepburn)

age

(hiragana)

Inglese

Sostantivo

age (pl.: ages)

età At the age of 5, I learnt to read : ho imparato a leggere all'età di 5 anni (per estensione) la parte finale di una vita, vecchiaia Wisdom doesn't necessarily come with age: non necessariamente la saggezza arriva con la vecchiaia epoca During the Iron Age : durante l'età del ferro (figurato) eternità It's been an age since we last saw you. : È passata un'eternità dall'ultima volta che ti ho visto

Verbo

age (vai alla coniugazione)

Transitivo

invecchiare, far diventare vecchio Age the wine : far invecchiare il vino categorizzare per età, datare We had to age a slew of evidences : Abbiamo dovuto datare un mucchio di reperti

Sillabazione

age non sillababile ulteriormente

Pronuncia

IPA: /ed/ Ascolta la pronuncia :

Etimologia / Derivazione

dal medio inglese age, entrato in inglese durante la dominazione anglo-normanna dal francese antico eage (francese moderno âge). Si ipotizza che l'origine del lemma francese sia da rintracciarsi nel latino aetaticum, derivato di aetas a sua volta derivato di aevum "età", "tempo di vita". Il prestito francese fece cadere in disuso l'antico termine inglese per "età": elde, di cui oggi rimane traccia solo nel comparativo di old, elder.

Latino

Voce verbale

age

seconda persona singolare dell'imperativo presente attivo di ago

Sillabazione

a | ge

Pronuncia

( pronuncia classica ) IPA: /a.ge/

) IPA: (pronuncia ecclesiastica) IPA: /a.de/

Etimologia / Derivazione

vedi ago

Mapudungun

Sostantivo

age

viso, faccia

Sillabazione

a | ge

Pronuncia

Pronuncia mancante. Se vuoi, aggiungila tu.

Etimologia / Derivazione

Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu.

Occitano

Sostantivo

age

età periodo

Sillabazione

a | ge

Pronuncia

Pronuncia mancante. Se vuoi, aggiungila tu.

Etimologia / Derivazione

Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu.

Portoghese

Voce verbale

age

terza persona singolare del presente di agir seconda persona singolare dell'imperativo di agir

Sillabazione

a | ge

Pronuncia

Pronuncia mancante. Se vuoi, aggiungila tu.

Etimologia / Derivazione

vedi agir