La disarmante ingenuità dei bimbi: CANDORE

Sostantivo

Significato e Curiosità su candore

relativo alla natura profondamente innocente più interiore di sé

il candore della nostra fede fa di noi un'unità indissolubile

(per estensione) pulizia, igiene

appena lavata, il candore della mia felpa bianca è indiscutibile

Sillabazione

can | dò | re

Pronuncia

IPA: /kan'dore/

Etimologia / Derivazione

dal latino candor, derivazione di candere cioè "essere bianco"

Sinonimi

bianchezza, biancore, candidezza, fulgidezza, lucentezza, nitidezza, pulizia, splendore

( senso figurato ) illibatezza, ingenuità, innocenza, purezza, purità

illibatezza, ingenuità, innocenza, purezza, purità schiettezza, semplicità, sincerità, trasparenza

( senso figurato ) irreprensibilità, lealtà, spontaneità

irreprensibilità, lealtà, spontaneità nettezza Contrari sporcizia, sporco, sudiciume

( senso figurato ) corruzione, immoralità, impudicizia, impurità, oscenità, turpitudine

corruzione, immoralità, impudicizia, impurità, oscenità, turpitudine ( senso figurato ) furbizia, scaltrezza, tendenziosità

furbizia, scaltrezza, tendenziosità colpa

trasgressione

CANDORE

