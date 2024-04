La Soluzione ♚ I della gleba La definizione e la soluzione di 5 lettere: I della gleba. SERVI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. I della gleba: Servi – cognome italiano Servi della gleba – figura giuridica diffusa nel Medioevo che legava il contadino a un determinato terreno Servi di Maria – ordine mendicante della Chiesa cattolica Servi – libro dello scrittore italiano Marco Rovelli Sostantivo, forma flessa Significato e Curiosità su: Servi – cognome italiano Servi della gleba – figura giuridica diffusa nel Medioevo che legava il contadino a un determinato terreno Servi di Maria – ordine mendicante della Chiesa cattolica Servi – libro dello scrittore italiano Marco Rovelli servi m pl plurale di servo Voce verbale servi seconda persona singolare dell'indicativo presente di servire seconda persona singolare dell'imperativo di servire Sillabazione sèr | vi Pronuncia IPA: /'servi/ Etimologia / Derivazione (sostantivo) vedi servo

(voce verbale) vedi servire Citazione Sinonimi (letterario) schiavi, oppressi, prigionieri, soggetti

schiavi, oppressi, prigionieri, soggetti servitori, domestici, camerieri, collaboratori familiari, inservienti, garzoni, valletti, lacchè

(senso figurato) (di vizio, fumo) schiavi, succubi Contrari liberi, indipendenti

SERVI

