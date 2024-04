La Soluzione ♚ Conformità ai dogmi La definizione e la soluzione di 10 lettere: Conformità ai dogmi. ORTODOSSIA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Conformita ai dogmi: L'ortodossia (dal greco , "retto", "corretto" e da, "opinione", "dottrina") è l'accettazione piena e coerente dei principi di una dottrina. È usato nei contesti religiosi, viene contrapposto all'eresia o, appunto, eterodossia.In generale, può significare l'insieme completo dei principi di una ideologia, una corrente di pensiero, una dottrina filosofica, religiosa o corrente artistica: per esempio "ortodossia marxista" o "ortodossia scientifica". Sostantivo Significato e Curiosità su: L'ortodossia (dal greco , "retto", "corretto" e da, "opinione", "dottrina") è l'accettazione piena e coerente dei principi di una dottrina. È usato nei contesti religiosi, viene contrapposto all'eresia o, appunto, eterodossia.In generale, può significare l'insieme completo dei principi di una ideologia, una corrente di pensiero, una dottrina filosofica, religiosa o corrente artistica: per esempio "ortodossia marxista" o "ortodossia scientifica". ortodossia ( approfondimento) f sing (pl.: ortodossìe) (filosofia) insieme di principi basilari, riconosciuti e accettati, di una dottrina, di un partito, di una corrente scientifica, artistica e sim. (religione) adesione totale e rigorosa ai princìpi, alle dottrine, ai dogmi di una determinata religione (storia) (cristianesimo) ramo del cristianesimo nato in Europa orientale all'inizio del secondo millennio, i cui tratti principali sono il mancato riconoscimento dell'autorità del papa, e il fatto di considerarsi unica depositaria delle origini reali della fede cristiana Sillabazione or | to | dos | sì | a Pronuncia IPA: /ortodos'sia/ Etimologia / Derivazione dal greco da ( orthodoksia): dal greco ( ortho) ossia "diritto" e doksia ovvero "opinione", quindi significa "giusta, corretta opinione" Citazione Sinonimi osservanza, fede, fedeltà Contrari eterodossia, eresia, dissidenza Altre Definizioni con ortodossia; conformità; dogmi; Indica la conformità del prodotto a norme europee; Cambiano i dogmi in sogni; Contrasta con i dogmi; Cerca altre soluzioni cruciverba

ORTODOSSIA

