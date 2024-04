La definizione e la soluzione di 8 lettere: Cifre versate prima. ANTICIPI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo, forma flessa

Significato e Curiosità su: Primavera in anticipo è il dodicesimo album (il nono in studio) della cantante italiana Laura Pausini pubblicato in Italia il 14 novembre 2008. L'album viene pubblicato in lingua spagnola con il nome Primavera anticipada l'11 novembre 2008 3 giorni prima rispetto alla versione in lingua italiana. Vende oltre 2 milioni di copie nel mondo.

anticipi m pl

plurale di anticipo

Voce verbale

anticipi

seconda persona singolare dell'indicativo presente di anticipare prima persona singolare del congiuntivo presente di anticipare seconda persona singolare del congiuntivo presente di anticipare terza persona singolare del congiuntivo presente di anticipare terza persona singolare dell'imperativo presente di anticipare

Sillabazione

an | tì | ci | pi

Etimologia / Derivazione

vedi anticipo

Sinonimi

(sostantivo) anticipazioni

anticipazioni acconti, caparre

(seconda persona singolare dell'indicativo presente di anticipare) (una scoperta) precorri

precorri (di una somma) dai prima, paghi prima

dai prima, paghi prima dici prima, avvisi, preavvisi, avverti, segnali, informi, comunichi, preannunci

Contrari