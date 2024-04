La definizione e la soluzione di 13 lettere: Che ha maggior peso e importanza. PREPONDERANTE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Aggettivo

preponderante m e f sing (pl.: preponderanti)

che è prevalente per forza o numero

Voce verbale

preponderante

participio presente di preponderare

Sillabazione

pre | pon | de | ràn | te

Pronuncia

IPA: /preponde'rante/

Etimologia / Derivazione

vedi preponderare

Sinonimi

superiore, prevalente, predominante, dominante, preminente, vincente, imperante, egemone, egemonico

Contrari

inferiore, secondario, subordinato, subordinato, dipendente

