La Soluzione ♚ Caratterizza chi non tentenna mai La definizione e la soluzione di 9 lettere: Caratterizza chi non tentenna mai. DECISIONE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Caratterizza chi non tentenna mai: La decisione è l'atto conclusivo del processo decisionale, ovvero del processo cognitivo, che comprende sia componenti consce che inconsce, che porta a compiere una scelta tra più alternative considerate (opzioni), da parte di un individuo o di un gruppo (decisore).Il processo decisionale viene spesso citato con la locuzione di lingua inglese decision making. Esso è stato studiato in particolare rispetto alle scelte di business da parte del management aziendale, ma è importante in vari altri ambiti della vita quotidiana. Sostantivo Significato e Curiosità su: La decisione è l'atto conclusivo del processo decisionale, ovvero del processo cognitivo, che comprende sia componenti consce che inconsce, che porta a compiere una scelta tra più alternative considerate (opzioni), da parte di un individuo o di un gruppo (decisore).Il processo decisionale viene spesso citato con la locuzione di lingua inglese decision making. Esso è stato studiato in particolare rispetto alle scelte di business da parte del management aziendale, ma è importante in vari altri ambiti della vita quotidiana. decisione ( approfondimento) f sing (pl.: decisioni) (sociologia) (psicologia) (antropologia) (politica) (diritto) (economia) opzione esecutiva la decisione finale sull'atterraggio spetta soltanto al comandante di ogni singolo volo (per estensione) valutazione ferma e determinante anche le donne sanno attendere prima delle decisioni buone e giuste (matematica) (statistica) scelta definitiva Sillabazione de | ci | sió | ne Pronuncia IPA: /deti'zjone/ Etimologia / Derivazione dal latino decisio, derivazione di decidere Citazione Sinonimi carattere, determinazione, energia, forza, risolutezza,

risoluzione, conclusione, provvedimento, disposizione, scelta

fermezza, prontezza, sicurezza

( diritto ) sentenza, delibera, verdetto, pronuncia

sentenza, delibera, verdetto, pronuncia (una controversia, una vertenza ecc.) definizione Contrari debolezza, indecisione, inerzia, irresolutezza, mollezza

dubbio, esitazione, tentennamento Parole derivate autodecisione, decisionismo, decisionale Termini correlati analisi

(senso figurato) giudizio Proverbi e modi di dire Prudenza nella decisione, ma energia nell'esecuzione. Altre Definizioni con decisione; caratterizza; tentenna; È un diritto di ogni popolo; La fermezza del risoluto; Caratterizza ciò che non si può stabilire con precisione; Caratterizza ciò che non si lascia attraversare; Caratterizza i corpi con temperatura costante; Cerca altre soluzioni cruciverba

DECISIONE

