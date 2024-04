La Soluzione ♚ L ha buona l educato La definizione e la soluzione di 7 lettere: L ha buona l educato. CREANZA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. L ha buona l educato: Il terremoto dell'Irpinia del 1980 fu un sisma che si verificò il 23 novembre 1980 e che colpì la Campania centrale e la Basilicata centro-settentrionale, con parte della provincia di Foggia entro il confine con le due regioni, coinvolgendo, però, in maniera molto ridotta anche tutto il resto dell'Italia meridionale. Caratterizzato da una magnitudo di 6.9 (X grado della scala Mercalli) con epicentro tra i comuni di Teora, Castelnuovo di Conza e Conza della Campania, causò circa 280 000 sfollati, 8 848 feriti e, secondo le stime più attendibili, 2 914 vittime. Sostantivo Significato e Curiosità su: Il terremoto dell'Irpinia del 1980 fu un sisma che si verificò il 23 novembre 1980 e che colpì la Campania centrale e la Basilicata centro-settentrionale, con parte della provincia di Foggia entro il confine con le due regioni, coinvolgendo, però, in maniera molto ridotta anche tutto il resto dell'Italia meridionale. Caratterizzato da una magnitudo di 6.9 (X grado della scala Mercalli) con epicentro tra i comuni di Teora, Castelnuovo di Conza e Conza della Campania, causò circa 280 000 sfollati, 8 848 feriti e, secondo le stime più attendibili, 2 914 vittime. creanza f inv giusta maniera di agire, solitamente con buona inclinazione buona creanza cura nel comportamento di individui coscienti per azioni nel bene e/o con merito acquisito, anche per la collettività sollecitudine diretta ad un buon fine e/o più propositi meritevoli educazione esemplare Sillabazione cre | àn | za Pronuncia IPA: /kre'antsa/ Etimologia / Derivazione dallo spagnolo crianza cioè "allevamento, creanza" Sinonimi civiltà, cortesia, educazione, garbo, gentilezza, modo, urbanità

( senso figurato ) misura

misura mansuetudine Contrari maleducazione, villania

scelleratezza

( per estensione ) ( spregiativo ) rozzezza

rozzezza (per estensione) (senso figurato) caos, disordine Termini correlati pazienza

pace

( per estensione ) qualità

CREANZA

Lae verificata di 7 lettere per risolvere 'L ha buona l educato' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.