La definizione e la soluzione di 12 lettere: Lo è il bitcoin. CRIPTOVALUTA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Una criptovaluta o criptomoneta (in inglese cryptocurrency) è una valuta digitale ideata per fungere da mezzo di scambio mediante una rete informatica che non è regolata né mantenuta da nessuna autorità centrale, come un governo o una banca.Le criptovalute sono monete virtuali basate sulla tecnologia della blockchain e servono per acquistare beni o servizi e scambiare valore. Le criptovalute sono composte da codici crittografici, sono autonome e non girano nei normali servizi finanziari, bancari e soprattutto governativi. Le informazioni sulle transazioni in criptovaluta sono memorizzate in un registro digitale decentralizzato, basato ...

valuta ( approfondimento) f sing (pl.: valute)

(economia) (commercio) (finanza) unità monetaria che ha corso legale in uno stato sovrano, moneta Prima dell'avvento dell'euro, la valuta italiana era la lira giorno di riferimento per il calcolo degli interessi in un deposito bancario Ho effettuato un versamento con valuta al 1° luglio

Voce verbale

valuta

terza persona singolare dell'indicativo presente del verbo valutare seconda persona singolare dell'imperativo di valutare

Sillabazione

va | lù | ta

Pronuncia

IPA: /va'luta/

Etimologia / Derivazione

derivazione di valere

Sinonimi

moneta, denaro, soldi

