La Soluzione ♚ Ardite e fiere La definizione e la soluzione di 7 lettere: Ardite e fiere. ANIMOSE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ardite e fiere: Animoso – torpediniera di scorta della Regia Marina Animoso – cacciatorpediniere della Regia Marina Animoso – cacciatorpediniere lanciamissili della Marina militare italiana rinominato Luigi Durand de la Penne dopo il varo Aggettivo, forma flessa Significato e Curiosità su: Animoso – torpediniera di scorta della Regia Marina Animoso – cacciatorpediniere della Regia Marina Animoso – cacciatorpediniere lanciamissili della Marina militare italiana rinominato Luigi Durand de la Penne dopo il varo animosi m pl plurale di animoso Sillabazione a | ni | mó | si Etimologia / Derivazione vedi animoso Sinonimi astiosi, polemici, avversi, ostili, coraggiosi, audaci

Contrari favorevoli, benigni, sereni, pacati Altre Definizioni con animose; ardite; fiere; Intrepide temerarie; Piene di ardimento; Un hostess nelle fiere; Piccole fiere che si tengono nel mese di dicembre; I vasti edifici delle fiere;

Lae verificata di 7 lettere per risolvere 'Ardite e fiere' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.