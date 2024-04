La definizione e la soluzione di 8 lettere: Lo è anche una milanese. LOMBARDA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Aggettivo, forma flessa

Significato e Curiosità su: La Lombardia [lombar'dia] (in lombardo Lombardìa, Lumbardìa o Lumbardéa) è una regione italiana a statuto ordinario di 10 020 528 abitanti dell'Italia nord-occidentale, prefigurata nel 1948 e istituita nel 1970. Ha come capoluogo la città di Milano. Il suo territorio è suddiviso in 1 502 comuni (regione con il maggior numero di comuni su tutto il territorio nazionale), distribuiti in dodici enti di area vasta (undici province più la città metropolitana di Milano). La regione si posiziona prima in Italia per popolazione, densità abitativa e numero di enti locali, mentre è quarta per superficie, dopo Sicilia, Piemonte e Sardegna. Confina a ...

lombarda f sing

femminile singolare di lombardo

Sostantivo, forma flessa

lombarda f sing

femminile singolare di lombardo

Sillabazione

lom | bàr | da

Pronuncia

IPA: /lom'barda/

Etimologia / Derivazione

vedi lombardo