La Soluzione ♚ Spilorcia tirchia La definizione e la soluzione di 5 lettere: Spilorcia tirchia. AVARA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Spilorcia tirchia: La lingua avàra (nome nativo: I, avar ma [a'war mats'] oppure , maarul ma [maarul mats'], “lingua delle montagne”; in russo: a , avarskij jazyk) è una lingua caucasica nordorientale parlata in Russia nel Daghestan occidentale. Aggettivo, forma flessa Significato e Curiosità su: La lingua avàra (nome nativo: I, avar ma [a'war mats'] oppure , maarul ma [maarul mats'], “lingua delle montagne”; in russo: a , avarskij jazyk) è una lingua caucasica nordorientale parlata in Russia nel Daghestan occidentale. avara f sing femminile di avaro Sillabazione a | và | ra Etimologia / Derivazione vedi avaro Sinonimi tirchia, spilorcia, taccagna

( senso figurato ) ( scherzoso ) scozzese, genovese

scozzese, genovese ( senso figurato ) meschina, egoista

meschina, egoista parsimoniosa, improduttiva

( familiare ) tirata

tirata ( senso figurato ) gretta, sordida

gretta, sordida ( senso figurato ) (di parole, complimenti, lodi, ecc.) povera, magra, striminzita

povera, magra, striminzita (per esagerata avarizia) pitocca

pitocca (senso figurato) pidocchia Contrari spendacciona, prodiga

( senso figurato ) magnanima

magnanima ( familiare ) generosa, larga

generosa, larga ( senso figurato ) splendida, magnifica

splendida, magnifica (senso figurato) abbondante, ricca Altre Definizioni con avara; spilorcia; tirchia; Le pesa regalare; Il Mario della Tosca;

Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere.