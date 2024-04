La definizione e la soluzione di 10 lettere: I pezzenti di Victor Hugo. MISERABILI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Aggettivo, forma flessa

Significato e Curiosità su: I miserabili (Les Misérables) è un romanzo sociale di Victor Hugo, pubblicato nel 1862 e considerato uno dei più eccelsi romanzi del XIX secolo europeo, fra i più popolari e letti dell'epoca. Suddiviso in 5 volumi, il libro è ambientato in un arco temporale che va dal 1815 al 1832, dalla Francia della Restaurazione post-napoleonica alla rivolta antimonarchica del giugno 1832. L'opera narra le vicende di numerosi personaggi: in particolare la vita dell'ex galeotto Jean Valjean e le sue lotte per la redenzione durante 20 anni di storia francese, con digressioni sulle vicende della Rivoluzione francese, sulle Guerre napoleoniche - in ...

miserabili m e f pl

plurale di miserabile

Sillabazione

mi | se | rà | bi | li

Etimologia / Derivazione

vedi miserabile

Sinonimi

compassionevoli, disgraziati, infelici, miserandi, miserevoli, miseri, penosi, poveracci, sfortunati, tapini

abietti, indegni, infami, meschini, sciagurati, spregevoli, vergognosi

sventurati, indigenti, poveri, morti di fame

inetti, insufficienti, inadeguati, di scarsa entità, di scarso valore

bassi, infami, ignobili, scellerati, schifosi , turpi

