La Soluzione ♚ 24 ore fa La definizione e la soluzione di 4 lettere: 24 ore fa. IERI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. 24 ore fa: Nati ieri è una serie televisiva italiana, la regia è di Carmine Elia, Paolo Genovese e Luca Miniero. Avverbio Significato e Curiosità su: Nati ieri è una serie televisiva italiana, la regia è di Carmine Elia, Paolo Genovese e Luca Miniero. ieri giorno che precede direttamente l'oggi ieri sapeva che oggi avrebbe fatto caldo (gergale) dieci anni fa Sillabazione iè | ri Pronuncia IPA: /'jri/ Etimologia / Derivazione dal latino heri Sinonimi giorno scorso, passato Contrari domani, futuro Termini correlati oggi, domani Proverbi e modi di dire da ieri a oggi : in brevissimo tempo

: in brevissimo tempo ieri l'altro

l'altro ieri : due giorni fa

IERI

