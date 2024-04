La Soluzione ♚ Onori resi ai defunti La definizione e la soluzione di 7 lettere: Onori resi ai defunti. ESEQUIE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Onori resi ai defunti: Il rito funebre o funerale è un rituale civile e/o religioso che si svolge in seguito alla morte di una persona. Gli usi e le tradizioni relative a tale evento variano secondo il luogo, la fede religiosa o il desiderio del defunto e dei suoi congiunti. Il termine deriva dal latino funus, che ha molti significati e probabilmente associa il rito all'azione del calare il corpo nella sepoltura con delle funi. È celebrato in genere al cospetto della salma con la partecipazione di alcuni individui appartenenti al gruppo sociale di riferimento (famiglia, cerchia delle amicizie del defunto, conoscenti, colleghi etc.). Sostantivo Significato e Curiosità su: Il rito funebre o funerale è un rituale civile e/o religioso che si svolge in seguito alla morte di una persona. Gli usi e le tradizioni relative a tale evento variano secondo il luogo, la fede religiosa o il desiderio del defunto e dei suoi congiunti. Il termine deriva dal latino funus, che ha molti significati e probabilmente associa il rito all'azione del calare il corpo nella sepoltura con delle funi. È celebrato in genere al cospetto della salma con la partecipazione di alcuni individui appartenenti al gruppo sociale di riferimento (famiglia, cerchia delle amicizie del defunto, conoscenti, colleghi etc.). esequie f pl (letterario) , (religione) commemorazione funebre celebrare le esequie Sillabazione e | sè | quie Pronuncia IPA: /e'zkwje/ Etimologia / Derivazione dal latino exsequiae cioè exsequi ossia "andar dietro" Sinonimi funerale, onoranze funebri, servizio funebre, cerimonie funebri

(senso figurato) estremo saluto Proverbi e modi di dire fare le esequie a qualcuno: ritenere finito Altre Definizioni con esequie; onori; resi; defunti; Fa gli onori di casa in hotel; Gioco con gli onori; Resi meno fitti; Resi completamente secchi; Succedono ai defunti; Si rendono ai defunti; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Onori resi ai defunti

ESEQUIE

E

S

E

Q

U

I

E

