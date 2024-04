La Soluzione ♚ Gli affiliati che tramano La definizione e la soluzione di 11 lettere: Gli affiliati che tramano. COSPIRATORI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Gli affiliati che tramano: Una cospirazione (anche complotto o congiura) è un'azione condotta da più persone, mediante un accordo segreto, mirante ad alterare o sovvertire una situazione sociale consolidata. Benché nella storia dell'umanità siano ricordate anche cospirazioni di tipo economico ovvero congiure interne a formazioni sociali non statuali, la cospirazione politica è foriera degli sviluppi più dirompenti o potenzialmente duraturi: essa è instaurata per modificare, sovvertire, cambiare radicalmente, a volte con uso di mezzi violenti e coercitivi, un regime, uno stato, una forma di governo, una situazione politica o di altro tipo. Inglese Sostantivo Significato e Curiosità su: Una cospirazione (anche complotto o congiura) è un'azione condotta da più persone, mediante un accordo segreto, mirante ad alterare o sovvertire una situazione sociale consolidata. Benché nella storia dell'umanità siano ricordate anche cospirazioni di tipo economico ovvero congiure interne a formazioni sociali non statuali, la cospirazione politica è foriera degli sviluppi più dirompenti o potenzialmente duraturi: essa è instaurata per modificare, sovvertire, cambiare radicalmente, a volte con uso di mezzi violenti e coercitivi, un regime, uno stato, una forma di governo, una situazione politica o di altro tipo. machinator cospiratore, faccendiere, intrigante Latino Sostantivo machinator costruttore di opere d'ingegno inglese WordReference.com, Versione on-line Italiano-Inglese Il Sansoni, Inglese edizione on-line da "www.corriere.it"

latino Enrico Olivetti, Dizionario Latino Olivetti edizione on line su www.dizionario-latino.com , Olivetti Media Communication

Altre Definizioni con cospiratori; affiliati; tramano; Sono composte da affiliati; Affiliati alla setta islamica della Sanusiyya; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Gli affiliati che tramano

COSPIRATORI

C

O

S

P

I

R

A

T

O

R

I

Lae verificata di 11 lettere per risolvere 'Gli affiliati che tramano' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.