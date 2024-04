La Soluzione ♚ Il Gene di Hollywood La definizione e la soluzione di 7 lettere: Il Gene di Hollywood. HACKMAN Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Il gene di hollywood: Gene Hackman, ufficialmente Eugene Allen Hackman (San Bernardino, 30 gennaio 1930), è un attore e scrittore statunitense. Vincitore di due Oscar su cinque candidature, quattro Golden Globe (di cui uno alla carriera), un Orso d'argento e molti altri premi. Hackman ha vestito, fin dagli anni sessanta i panni del cattivo per antonomasia, interpretando personaggi corrotti, spietati, amorali, connotandoli con cinico sarcasmo: lo sguardo forte, incisivo ma al tempo stesso ironico ha esaltato la sua "capacità di impersonare uomini burberi, spicci e dal convincente realismo". Tra i tanti personaggi interpretati si ricordano: il segretario alla ... Altre Definizioni con hackman; gene; hollywood; La cittadina parmigiana di Gene Gnocchi; Un Robert di Hollywood; Il Bloom di Hollywood; L Harrison di Hollywood; Cerca altre soluzioni cruciverba

