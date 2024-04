La Soluzione ♚ Caliginoso La definizione e la soluzione di 8 lettere: Caliginoso. NEBBIOSO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Caliginoso: Novembre è l'undicesimo mese dell'anno secondo il calendario gregoriano e il terzo e ultimo mese dell'autunno nell'emisfero boreale e della primavera nell'emisfero australe. Conta 30 giorni e si colloca nella seconda metà di un anno civile. Aggettivo Significato e Curiosità su: Novembre è l'undicesimo mese dell'anno secondo il calendario gregoriano e il terzo e ultimo mese dell'autunno nell'emisfero boreale e della primavera nell'emisfero australe. Conta 30 giorni e si colloca nella seconda metà di un anno civile. nebbioso m sing coperto o pieno di nebbia cielo nebbioso

cime nebbiose (senso figurato) confuso ricordi nebbiosi Sillabazione neb | bió | so Etimologia / Derivazione deriva da nebbia; cfr. nebuloso Sinonimi fosco, velato

(senso figurato) oscuro, nebuloso, vago, fumoso Contrari sereno, limpido, terso, chiaro, comprensibile, perspicuo, lucido Termini correlati nebbia, nebbiosamente, nebbiosità Altre Definizioni con nebbioso; caliginoso; Caliginoso nebbioso; Cerca altre soluzioni cruciverba

NEBBIOSO

