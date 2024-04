La definizione e la soluzione di 7 lettere: Le vampe della gioventù. BOLLORI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Bolloré è una holding francese fondata nel 1822 con sede a Puteaux nella periferia ovest di Parigi, in Francia. Nata come industria cartaria, ha espanso le sue operazioni a molti altri settori, come il trasporto e la logistica, le distribuzione energetica, i film plastici, la costruzione di automobili e i mass media. La società impiega circa 28 000 persone in tutto il mondo. Nel 2004, il gruppo si è classificato tra le prime 200 società europee. La società, che è quotata alla borsa Euronext di Parigi, appartiene alla famiglia Bolloré che ne detiene la maggioranza attraverso una struttura di partecipazione complessa e indiretta. Il ...

bollore m sing (pl.: bollori)

azione del bollire (senso figurato) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu

Sillabazione

bol | ló | re

Pronuncia

IPA: /bol'lore/

Etimologia / Derivazione

deriva da bollire

Sinonimi

ebollizione, ribollimento

( senso figurato ) agitazione, ardore, eccitazione, effervescenza, entusiasmo, fervore

agitazione, ardore, eccitazione, effervescenza, entusiasmo, fervore calura, afa

Contrari

freddo, gelo, ghiaccio

(senso figurato) apatia, disinteresse, distacco, indifferenza, insensibilità, torpore