La terza ha una sua università

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Per maggiore età si intende, in diritto, e in particolare in diritto civile, l'età alla quale il soggetto acquisisce, in linea di principio, la capacità di agire, cioè la capacità di porre in essere in autonomia contratti ed altri negozi giuridicamente validi. Tale capacità è distinta dalla mera capacità giuridica, che invece è semplicemente la titolarità, in astratto, di diritti e doveri.Per lo Stato italiano, si è maggiorenni il giorno del compimento dei 18 anni (art. 2 comma 1 del codice civile). Da non confondere, come è ancora oggi errata credenza popolare, con l'età del consenso né con l'età minima per contrarre matrimonio. Colui che ...

età ( approfondimento) , f inv

numero di anni di vita quello uomo ha un' età di circa quaranta anni (antropologia) (biologia) ognuno dei periodi formanti la vita umana, a cui corrispondono specifiche mutazioni biologiche il rischi o di infarto aumenta con l'età

età adulta , tra i venti e i sessant'anni, in cui si raggiunge il pieno sviluppo psicofisico

, tra i venti e i sessant'anni, in cui si raggiunge il pieno sviluppo psicofisico mezza età, tra i quaranta e i sessant'anni, caratterizzata dal graduale passaggio fisico e mentale dai postumi della tarda adolescenza all'inizio della vecchiaia (storia) epoca

Sillabazione

e | tà

Pronuncia

IPA: /'ta/

Etimologia / Derivazione

dal latino aetas, dall’arcaico aevitas, derivazione di aevum ossia "evo"

Citazione

Sinonimi

anni, tempo, generazione

( senso figurato ) vita

vita era, epoca, evo, secolo, momento, periodo, fase

Parole derivate

coetaneo

Proverbi e modi di dire