I serpenti a sonagli

Sostantivo, forma flessa

Significato e Curiosità su: I cròtali (al singolare crotalo), talvolta chiamati anche piatti antichi, sono strumenti a percussione idiofoni a suono determinato, consistenti in piccoli dischi di metallo. Ognuno di questi misura da 6 a 12 cm in diametro con una superficie piatta in cima e una base che gli permette di oscillare e vibrare liberamente. Sono comunemente suonati percuotendoli con appositi martelletti duri, ma possono essere usati martelli morbidi o essere percossi fra di loro come per i cimbalini a dita. Non raro è l'uso di un archetto, solitamente di violoncello o di contrabbasso, che permette di produrre un suono misterioso e penetrante. In generale il ...

crotali ( approfondimento) m pl

(zoologia) , (erpetologia) plurale di crotalo

Sillabazione

crò | ta | li

Etimologia / Derivazione

vedi crotalo

Iperonimi