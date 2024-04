La Soluzione ♚ Un miraggio del cammelliere assetato La definizione e la soluzione di 4 lettere: Un miraggio del cammelliere assetato. OASI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Un miraggio del cammelliere assetato: In geografia, un'oasi è un'area di vegetazione isolata in un deserto, che di solito circonda una sorgente o una simile fonte d'acqua naturale. Sostantivo Significato e Curiosità su: In geografia, un'oasi è un'area di vegetazione isolata in un deserto, che di solito circonda una sorgente o una simile fonte d'acqua naturale. oasi ( approfondimento) f inv (geografia) estensione di territorio in un deserto che, per la presenza di pozzi d'acqua, è fertile e abitabile (senso figurato) luogo più ameno e riposante in confronto a quelli vicini o ad esso comparabili Sillabazione ò | a | si Pronuncia IPA: /'azi/ Etimologia / Derivazione dal latino tardo oasis che deriva dal greco as lemma di origine egiziana Sinonimi pozzo, sorgente

( senso figurato ) conforto, consolazione, pace, quiete, refrigerio, rifugio, ricovero, serenità, silenzio, sollievo,

conforto, consolazione, pace, quiete, refrigerio, rifugio, ricovero, serenità, silenzio, sollievo, ( senso figurato ) parco, riserva, zona protetta, zona riservata

parco, riserva, zona protetta, zona riservata (per estensione) angolo delizioso, luogo piacevole

Contrari (senso figurato) disperazione, inferno, tormento Altre Definizioni con oasi; miraggio; cammelliere; assetato; Il palmeto fra le dune; Vegetazione in pieno deserto; Un angolo di paradiso; Ingannata da un miraggio; La borraccia del cammelliere; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Un miraggio del cammelliere assetato

OASI

O

A

S

I

Lae verificata di 4 lettere per risolvere 'Un miraggio del cammelliere assetato' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.