La definizione e la soluzione di 5 lettere: Locuzione. FRASE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: La frase è un'espressione linguistica dotata di significato, contenente una predicazione e "tutti gli elementi necessari per la sua completezza". Può essere anche definita come un insieme di parole che si combinano tra loro secondo precise regole grammaticali ed è la massima sequenza di un testo in cui vigono relazioni sintattiche e in cui le parole seguono un certo ordine. Le relazioni sintattiche combinano le informazioni lessicali assemblando unità semplici in unità complesse dotate di forma e significato. Dunque, determinate relazioni di costruzione fanno sì che una sequenza di parole costituisca una frase. Le frasi in cui le parole ...

frase ( approfondimento) f sing (pl.: frasi)

(linguistica) parte di un testo o di un discorso che, anche estrapolata e presa a sé stante, è comprensibile da chi la legge o la ascolta senza che questi ne conosca il contesto "Bisogna distruggere Cartagine ",questa è una frase attribuita a Marco Porcio Catone (musica) raggruppamento di motivi di senso musicale compiuto

Sillabazione

frà | se

Pronuncia

IPA: /'fraze/

Etimologia / Derivazione

dal latino phrasis, che deriva dal greco s, derivazione di ossia "dire"

Sinonimi

( grammatica ) proposizione, locuzione

proposizione, locuzione (per estensione) espressione, modo di dire, asserzione, citazione, aforisma, detto, passo

Parole derivate

fraseggiare, semifrase

Alterati

( diminutivo ) frasetta, frasettina

frasetta, frasettina (peggiorativo) frasaccia

Proverbi e modi di dire