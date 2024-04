La Soluzione ♚ La lana di cui si questiona La definizione e la soluzione di 7 lettere: La lana di cui si questiona. CAPRINA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. La lana di cui si questiona: De lana caprina (trad. «sulla lana caprina») è una locuzione latina. L'espressione è utilizzata in riferimento a qualcosa di cui si parla per evidenziare l'inutilità o la superfluità del discorrerne, poiché priva d'importanza o di attinenza all'argomento della discussione. Nonostante i celebrati mohair e cashmere siano lane di capra, questi ultimi erano fibre tessili esotiche o esterne al mondo romano. L'espressione è citata da Quinto Orazio Flacco nelle sue Epistulæ, considerando che la lana della capra era ritenuta scadente e di basso valore. Aggettivo, forma flessa Significato e Curiosità su: De lana caprina (trad. «sulla lana caprina») è una locuzione latina. L'espressione è utilizzata in riferimento a qualcosa di cui si parla per evidenziare l'inutilità o la superfluità del discorrerne, poiché priva d'importanza o di attinenza all'argomento della discussione. Nonostante i celebrati mohair e cashmere siano lane di capra, questi ultimi erano fibre tessili esotiche o esterne al mondo romano. L'espressione è citata da Quinto Orazio Flacco nelle sue Epistulæ, considerando che la lana della capra era ritenuta scadente e di basso valore. caprina f sing

femminile singolare di caprino Sillabazione ca | prì | na Etimologia / Derivazione vedi caprino Altre Definizioni con caprina; lana; questiona; La materia di cui è fatta una questione oziosa; La lana delle questioni poco importanti; Ruminante che dà una lana morbidissima; Una stoffa di lana scozzese; Fornisce lana e latte;

La risposta a La lana di cui si questiona

CAPRINA

C

A

P

R

I

N

A

Lae verificata di 7 lettere per risolvere 'La lana di cui si questiona' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.