I frutteti con le butirre La definizione e la soluzione di 6 lettere: I frutteti con le butirre. PERETI Pereto (Pirìtu in dialetto marsicano) è un comune italiano di 639 abitanti della provincia dell'Aquila in Abruzzo. capillarità f inv forza di adesione tra le molecole del terreno e le molecole d'acqua. Quando la perete è ricurva si genera una pressione maggiore rispetto a quella esercitata su parete convessa Sillabazione ca | pil | la | ri | tà Pronuncia IPA: /kapillari'ta/ Etimologia / Derivazione da capillare ( fonte Treccani); il nome deriva dal fatto che il fenomeno è particolarmente evidente nei tubi sottili di sezione simile a quella di un cappello Sinonimi minuziosità, sottigliezza Contrari genericità Parole derivate elettrocapillarità Altre Definizioni con pereti; frutteti; butirre; Produce spadone o butirre; Sono anche butirre;

La risposta a I frutteti con le butirre

PERETI

