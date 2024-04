La Soluzione ♚ Erudita dotta La definizione e la soluzione di 5 lettere: Erudita dotta. COLTA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Erudita dotta: Con le espressioni musica colta, seria, d'arte, dotta e aulica ci si riferisce a tutte quelle tradizioni musicali che implicano avanzate considerazioni strutturali e teoriche e che siano inscrivibili in una tradizione musicale scritta. Aggettivo, forma flessa Significato e Curiosità su: Con le espressioni musica colta, seria, d'arte, dotta e aulica ci si riferisce a tutte quelle tradizioni musicali che implicano avanzate considerazioni strutturali e teoriche e che siano inscrivibili in una tradizione musicale scritta. colta f sing femminile di colto Sostantivo, forma flessa colta f sing femminile di colto Voce verbale colta participio passato femminile di cogliere Sillabazione còl | ta Etimologia / Derivazione vedi colto Sinonimi istruita, educata, dotta, letterata, sapiente, erudita

(di frutta) staccata, spiccata, svelta, raccolta

staccata, spiccata, svelta, raccolta presa, afferrata

( senso figurato ) (di sentimenti) invasa

invasa ( senso figurato ) capita, compresa, intesa, intuita, indovinata

capita, compresa, intesa, intuita, indovinata sorpresa

( senso figurato ) , ( familiare ) beccata, pescata, pizzicata

colpita, colpita nel segno Contrari incolta, ignorante, analfabeta

COLTA

