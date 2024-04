La Soluzione ♚ Bisognoso di riposo La definizione e la soluzione di 6 lettere: Bisognoso di riposo. STANCO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Bisognoso di riposo: Monte Stanco – cima del medio-alto Appennino bolognese Stanco – Antico borgo medioevale con origine del XIV secolo, è una frazione del Comune di Grizzana Morandi Stanco – cognome italiano Stanco (Deeper Inside) – singolo del cantante italiano Marco Mengoni Francesco Stanco – calciatore italiano Michael Stanco – wrestler statunitense Aggettivo Significato e Curiosità su: Monte Stanco – cima del medio-alto Appennino bolognese Stanco – Antico borgo medioevale con origine del XIV secolo, è una frazione del Comune di Grizzana Morandi Stanco – cognome italiano Stanco (Deeper Inside) – singolo del cantante italiano Marco Mengoni Francesco Stanco – calciatore italiano Michael Stanco – wrestler statunitense stanco m indebolito nelle proprie forze fisiche e psichiche oggi sono stanco poiché ho faticato molto Voce verbale stanco prima persona all'indicativo presente del verbo stancare Sillabazione stàn | co Pronuncia IPA: /'stako/ Etimologia / Derivazione da stagno (latino stagnum), passando per il verbo stagnare, dopo aver subito dislocamento nasale e aver mutato la g in c. Avente quindi il senso di stare fermo, collegato probabilmente alla radice sanscrita *STA-. Sinonimi affaticato, esaurito, esausto, fiacco, indebolito, sfinito, spossato, stremato, svigorito

( per estensione ) annoiato, depresso, infastidito, nauseato , sazio, stufo, tediato, sfiancato, stressato, spento, seccato, infiacchito,

annoiato, depresso, infastidito, nauseato , sazio, stufo, tediato, sfiancato, stressato, spento, seccato, infiacchito, (popolare) spompato Contrari energico, forte, instancabile, resistente, fresco, in forze, vitale, fertile, riposato, vigoroso, rinvigorito

allegro, divertito, euforico, interessato

essere stanco morto : essere spossato dalla fatica

