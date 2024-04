La definizione e la soluzione di 10 lettere: Ardita intrepida. CORAGGIOSA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Aggettivo, forma flessa

coraggiosa f sing

femminile di coraggioso

Sostantivo, forma flessa

coraggiosa f sing

femminile di coraggioso

Sillabazione

co | rag | gió | sa

Etimologia / Derivazione

vedi coraggioso

Sinonimi

valorosa, audace, ardita, intrepida, ardimentosa, temeraria, eroica, spericolata, forte, decisa, ferma, risoluta

sfacciata, sfrontata, spudorata, spavalda, arrogante, impudente

