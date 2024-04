La definizione e la soluzione di 5 lettere: Una music degli Anni 70. DISCO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Il disco d'oro è un riconoscimento, costituito da un disco in oro riproducente un disco in vinile, che viene dato agli artisti musicali per certificare un dato numero di copie vendute (in origine un milione).

disco ( approfondimento) m sing (pl.: dischi)

(geometria) un oggetto rotondo relativamente sottile disco volante: presunto veicolo aerospaziale rotondo proveniente da altri mondi disco orario: cartoncino che segna il periodo di sosta di un autoveicolo (sport) un attrezzo a forma di disco (elettronica) (informatica) (tecnologia) (ingegneria) supporto per raccogliere informazioni e dati

Sillabazione

dì | sco

Pronuncia

IPA: /'disko/

Etimologia / Derivazione

dal latino discus, che deriva dal greco ds, affine all’aoristo de ossia "lanciare"

Sinonimi

piatto, ruota, piastra, anello; cerchio, tondo

(musica) microsolco, long playing, LP, 33 giri, 45 giri

microsolco, long playing, LP, 33 giri, 45 giri (informatica) dischetto, floppy disk, compact disc, CD

Alterati

(diminutivo) dischetto

Proverbi e modi di dire

essere un disco rotto (o incantato) : ripetere in continuazione le stesse affermazioni

