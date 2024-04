La Soluzione ♚ Sciocca stupida La definizione e la soluzione di 5 lettere: Sciocca stupida. SCEMA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Sciocca stupida: Mica scema la ragazza! (Une belle fille comme moi) è un film del 1972 diretto da François Truffaut. Fu girato a Béziers e Lunel dal 14 febbraio al 12 aprile 1972 e fu proiettato la prima volta al pubblico il 13 settembre 1972. Aggettivo, forma flessa Significato e Curiosità su: Mica scema la ragazza! (Une belle fille comme moi) è un film del 1972 diretto da François Truffaut. Fu girato a Béziers e Lunel dal 14 febbraio al 12 aprile 1972 e fu proiettato la prima volta al pubblico il 13 settembre 1972. scema f sing femminile di scemo Sostantivo, forma flessa scema f sing femminile di scemo Voce verbale scema terza persona singolare dell'indicativo presente di scemare seconda persona singolare dell'imperativo di scemare Sillabazione scé | ma Etimologia / Derivazione vedi scemare Sinonimi stupida, sciocca, scimunita, stolta, cretina, imbecille, idiota, deficiente, tonta, balorda, babbea, ebete, scervellata, insensata, insulsa, rimbambita, fessa, credulona, grulla, beota, svanita

( letterario ) mancante, priva

mancante, priva citrulla

(senso figurato) asina, merla, oca, rapa, salame, bietolona Contrari saggia, avveduta, furba, dritta, intelligente, scaltra, sveglia

furbacchiona, volpe Altre Definizioni con scema; sciocca; stupida; Diminuiti d intensità; Diminuire ridurre; Ha fama di sciocca; La pennuta più sciocca; Cerca altre soluzioni cruciverba

SCEMA

