La definizione e la soluzione di 7 lettere: La ristrutturazione di una legge. RIFORMA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: La Riforma protestante, o Scisma protestante, è stato un importante movimento religioso sorto all'interno del cristianesimo occidentale nell'Europa del XVI secolo che pose una sfida sia sul piano teologico che politico alla Chiesa cattolica e, in particolare, all'autorità papale sulla base di ciò che era percepito come errore, abuso e discrepanza rispetto all'ideale cristiano. La Riforma dette inizio al protestantesimo e causò una separazione (scisma) della Chiesa occidentale in Chiese riformate e in Chiesa cattolica romana; è considerata anche uno degli eventi che marcano nella storia europea la fine del Medioevo e l'inizio dell'età ...

riforma ( approfondimento) f sing (pl.: riforme)

(storia) (sociologia) (politica) (diritto) cambiamento posto in essere per migliorare qualcosa di non tangibile (per estensione) "revisione" di una o più leggi per il loro miglioramento e/o la loro effettuazione

Voce verbale

riforma

seconda persona dell'imperativo presente di informare

Sillabazione

ri | fòr | ma

Pronuncia

IPA: /ri'forma/

Etimologia / Derivazione

derivazione di riformare ( dal latino reformare formato da re- -che indica il ripetersi di qualcosa - e formare cioè "formare, dar forma")

Sinonimi

cambiamento, mutamento, correzione, innovazione, modifica, modificazione, rinnovamento, riorganizzazione, ristrutturazione, trasformazione

( burocrazia ) riordino, riordinamento miglioramento, rifacimento,

riordino, riordinamento miglioramento, rifacimento, ( diritto ) (di giudizio, riesame) correzione, revisione, emendamento

correzione, revisione, emendamento (militare) congedo, inabilità, inidoneità

Contrari

conservazione, immutabilità, sttus quo, mantenimento, reazione, controriforma

(militare) abilità, idoneità

Parole derivate