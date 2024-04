La Soluzione ♚ Rimpicciolita in proporzione La definizione e la soluzione di 7 lettere: Rimpicciolita in proporzione. RIDOTTA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Rimpicciolita in proporzione: Nel gergo militare si definisce ridotta, o meno frequentemente ridotto, una fortificazione di minore importanza o comunque considerata secondaria. La ridotta generalmente non è mai isolata in un territorio, proprio in funzione della sua minore potenza, ma è utilizzata come parte integrante di un sistema difensivo più ampio, che il più delle volte affianca alle stesse ridotte delle roccaforti, dei castelli o dei muri di difesa. Vi potevano trovar riparo soldati o materiali bellici. Gli utilizzi sono gli stessi dei castelli o dei forti, sottolineando però, data la scarsa potenza, la secondaria priorità degli obiettivi difesi. Aggettivo, forma flessa Significato e Curiosità su: Nel gergo militare si definisce ridotta, o meno frequentemente ridotto, una fortificazione di minore importanza o comunque considerata secondaria. La ridotta generalmente non è mai isolata in un territorio, proprio in funzione della sua minore potenza, ma è utilizzata come parte integrante di un sistema difensivo più ampio, che il più delle volte affianca alle stesse ridotte delle roccaforti, dei castelli o dei muri di difesa. Vi potevano trovar riparo soldati o materiali bellici. Gli utilizzi sono gli stessi dei castelli o dei forti, sottolineando però, data la scarsa potenza, la secondaria priorità degli obiettivi difesi. ridotta f sing femminile di ridotto Sostantivo ridotta ( approfondimento) f sing (automobilismo) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu (matematica) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu (militare) (architettura) fortificazione secondaria Voce verbale ridotta participio passato femminile di ridurre Sillabazione ri | dót | ta Etimologia / Derivazione (aggettivo) vedi ridotto

vedi ridotto (voce verbale) vedi ridurre Sinonimi conciata, fatta diventare, resa, sistemata

abbreviata, accorciata, condensata, diminuita, limitata, rimpiccolita, ristretta, tagliata,

(di situazione, condizione) cambiata, modificata, mutata, trasformata,

cambiata, modificata, mutata, trasformata, (a un comportamento) costretta, forzata, obbligata,

costretta, forzata, obbligata, (un’opera) adattata, riadattata

adattata, riadattata ( matematica ) (di frazione) semplificata

semplificata ( medicina ) (di frattura) aggiustata

aggiustata (chimica) disossidata Contrari accresciuta, allungata, ampliata, aumentata,

(di situazione, condizione) immutata

immutata (chimica) ossidata Altre Definizioni con ridotta; rimpicciolita; proporzione; Rapporto di proporzione; Cerca altre soluzioni cruciverba

RIDOTTA

Lae verificata di 7 lettere per risolvere 'Rimpicciolita in proporzione' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.