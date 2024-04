La Soluzione ♚ Il musqué indossato La definizione e la soluzione di 3 lettere: Il musqué indossato. RAT Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Il musque indossato: Inglese Sostantivo Significato e Curiosità su rat (zoologia) ratto, topo (popolare) traditore Verbo to rat tradire (qualcuno) Sillabazione lemma non sillababile Pronuncia IPA: /ræt/ Ascolta la pronuncia : Etimologia / Derivazione dall'anglosassone rætt Iperonimi (1) mammal Bosniaco Sostantivo rat guerra Piemontese Sostantivo rat s.m. topo, ratto, sorcio WordReference.com, Versione on-line Inglese-Italiano

