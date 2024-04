La Soluzione ♚ Mosso da avversione La definizione e la soluzione di 6 lettere: Mosso da avversione. OSTILE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Mosso da avversione: Per architettura ostile o architettura difensiva si intende una strategia di progettazione urbanistica mirata a impedire i comportamenti ritenuti vandalici o che lederebbero l'ordine pubblico. Aggettivo Significato e Curiosità su: Per architettura ostile o architettura difensiva si intende una strategia di progettazione urbanistica mirata a impedire i comportamenti ritenuti vandalici o che lederebbero l'ordine pubblico. ostile m e f sing (pl.: ostili) che esprime contrarietà (per estensione) potenzialmente litigioso Sillabazione o | stì | le Pronuncia IPA: /o'stile/ Etimologia / Derivazione dal latino hostilis che deriva da hostis cioè "nemico" Sinonimi nemico, sfavorevole, contrario, malevolo, maldisposto, astioso, avverso, sfavorevole, refrattario

(di sguardo) duro, freddo, gelido, minaccioso, cattivo

duro, freddo, gelido, minaccioso, cattivo (di luogo) inospitale Contrari alleato, amico, bendisposto, favorevole, propizio

(di sguardo) amichevole, benevolo Termini correlati ( per estensione ) malizioso

Avverso nemico; Avverso cattivo; Bancale mosso dai muletti; Sentimento d avversione; Un sentimento d avversione; Feroce avversione;

