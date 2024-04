La definizione e la soluzione di 9 lettere: Il modello del ritratto. ORIGINALE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Aggettivo

Significato e Curiosità su: In filologia, un autografo (dal greco antico autògrafos, a sua volta da autòs, "stesso" e gràphein, "scrivere", con il senso di 'scritto dallo stesso') è un testo scritto interamente di pugno dall'autore e rappresenta quindi l'originale dell'opera. Si indica invece con il termine "idiografo" un documento scritto da mano diversa da quella dell'autore, ma sotto stretta sorveglianza di quest'ultimo. Nella filologia italiana, il codice Vaticano Latino 3195 (che racchiude il Canzoniere di Petrarca) è un valido esempio di manoscritto in parte autografo, in parte idiografo per mano di Giovanni Malpaghini.

originale m e f (pl.: originali)

che non è stato modificato in seguito ad una prima realizzazione questo è il manoscritto originale tipico, tradizionale di un luogo il panettone è un prodotto originale di Milano che non segue schemi tradizionali, nuovo è un'idea originale (familiare) eccentrico, bizzarro Un po' imbarazzata, comunque l'anziana professoressa al giovane un poco strano: "Ah, originale ..." (per estensione) non classico, che dà un tono innovativo ma assieme comunque in sintonia con l'ambito in cui viene espresso In procinto di strutturare le nuove copie del giornale, il direttore: "Questa serie di vignette è molto originale ! La proporrò!"

Sostantivo

originale m (pl.: originali)

forma sostantivata per l'aggettivo originale questo è solo una copia, l'originale è conservato in un caveau

Sillabazione

o | ri | gi | nà | le

Pronuncia

IPA: /oridi'nale/

Etimologia / Derivazione

dal latino tardo originalis derivazione di origo ossia "origine"

Sinonimi

originario, iniziale, primitivo

(di scritto) autografo

autografo genuino, vero

inconsueto, inedito, insolito, inusuale, nuovo

( per estensione ) bizzarro, curioso, eccentrico, estroso, personale, singolare, strano, stravagante

bizzarro, curioso, eccentrico, estroso, personale, singolare, strano, stravagante dattiloscritto,

( senso figurato ) , eccentrico

, eccentrico ( letterario ) primigenio; intrinseco, costitutivo

primigenio; intrinseco, costitutivo (di opera artistica) autentico

autentico ( senso figurato ) nuovo, innovativo, inedito, insolito

nuovo, innovativo, inedito, insolito ( per estensione ) strano, strambo, stravagante, bizzarro, bislacco

strano, strambo, stravagante, bizzarro, bislacco (di prodotto) genuino, autentico

genuino, autentico modello, esempio, prototipo

eccentrico, svitato

(nuovo) inusuale, individuale, creativo

inusuale, individuale, creativo ( per estensione ) strano, strambo, stravagante, bizzarro, bislacco

strano, strambo, stravagante, bizzarro, bislacco (di scritto) autografo

autografo esemplare, modello

Contrari

attuale, odierno

alterato, apocrifo, artefatto, contraffatto, copiato, duplicato, falso, inventato, riprodotto]

(di opera artistica) spurio

spurio comune, consueto, normale, ordinario, scontato, solito

banale, logico, naturale, regolare, semplice, sensato

( senso figurato ) tradizionale, convenzionale

tradizionale, convenzionale ( per estensione ) normale, ragionevole, assennato

normale, ragionevole, assennato copia, duplicato, riproduzione, imitazione

