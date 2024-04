La definizione e la soluzione di 4 lettere: Il Kenton pianista di jazz. STAN Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Inglese

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Stanislas Wawrinka, detto Stan (Losanna, 28 marzo 1985), è un tennista svizzero. Affermatosi a livelli di eccellenza a quasi trent'anni, è considerato uno dei più grandi giocatori della sua generazione ed è famoso per l'eleganza e potenza del suo rovescio. Ha vinto in carriera in singolare 16 titoli ATP, tra cui tre tornei del Grande Slam (l'Australian Open 2014, il Roland Garros 2015 e lo US Open 2016) e il Masters 1000 di Monte Carlo 2014. Tra le sue più importanti vittorie vanno inoltre annoverate quella in doppio alle Olimpiadi di Pechino, in coppia con Roger Federer, e la Coppa Davis 2014 con la Svizzera. Il suo miglior ranking ATP è ...

stan (pl.: stans)

fan ossessivo

Pronuncia

IPA: /stæn/ Ascolta la pronuncia :

Etimologia / Derivazione

dall'unione delle parole stalker e fan. È creata da Eminem nel singolo Stan.