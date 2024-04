La Soluzione ♚ Foto 1 Una gita a 4784 Livorno |

La definizione e la soluzione di 10 lettere: Foto 1 Una gita a 4784 Livorno |. VIA MAGENTA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato e Curiosità su Foto 1 una gita a 4784 livorno: Magenta (AFI: /ma'nta/; Magenta in dialetto milanese) è un comune italiano di 24 313 abitanti della città metropolitana di Milano in Lombardia. È capoluogo del territorio chiamato magentino. Nota per essere stata il primo tassello della storia dell'unificazione nazionale, ancora oggi Magenta è ricordata soprattutto per la famosa battaglia qui combattuta il 4 giugno 1859. Alla città di Magenta è inoltre legato il nome dell'omonimo colore primario.

Altre Definizioni con via magenta; foto; gita; 4784; livorno;