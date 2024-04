La definizione e la soluzione di 4 lettere: Chi lo prova vive male. ODIO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: L'odio è un sentimento umano che si esprime in una forte avversione o una profonda antipatia. Lo distingue da questi ultimi la volontà di distruggere l'oggetto odiato, e la percezione della sostanziale "giustizia" di questa distruzione: chi odia sente che è giusto, al di là di leggi e imperativi morali, distruggere ciò che odia. Si parla di "oggetto" odiato anche nel caso di odio verso persone, perché queste non vengono considerate propri simili, esseri umani come chi odia, ma appunto oggetti invece che soggetti. In misura ulteriore rispetto all'innata capacità di provare sentimenti negativi nei confronti di un'altra persona, il termine ...

odio  ( approfondimento) m sing (pl.: odi)

(sociologia) (psicologia) sentimento di forte inimicizia nei confronti di qualcuno o qualcosa (per estensione) espressione negativa di estremo risentimento con contrariet√† e, spesso, vessazione nonch√© grave rancore immotivato ha voluto isolarli e poi allontanarli con odio (per estensione) infimo senso di potenziale vendetta l'odio sfigura e danneggia (per estensione) gelosia negativa contro qualcuno per le sue ricchezze, gli onori a lui fatti, il suo benessere e le sue virt√Ļ (per estensione) volont√† di danneggiare ripetutamente qualcuno sino a compiacersi nel vederlo sofferente in modo continuo

Voce verbale

odio

prima persona singolare dell'indicativo presente di odiare

Sillabazione

ò | dio

Pronuncia

IPA: /'djo/

Etimologia / Derivazione

dal latino odium, derivazione di odisse ossia "odiare"

Citazione

Sinonimi

accanimento, acredine, animosità astio, avversione, disprezzo, inimicizia, livore, malanimo, malevolenza, ostilità, rabbia, rancore, risentimento, veleno

(per estensione) antipatia, disgusto, intolleranza, rifiuto, ripugnanza, ripulsione, schifo









Contrari

adorazione, affetto, amicizia, amore, attrazione, benevolenza, favore, fratellanza, pace, predilezione, simpatia, stima, tolleranza





















Parole derivate

odiocrazia, odioso

Termini correlati

male, invidia

( per estensione ) lamentarsi

lamentarsi liberalità

oppressione

unione, concordia

Proverbi e modi di dire