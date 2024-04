La Soluzione ♚ I viaggiatori fra gli uccelli La definizione e la soluzione di 8 lettere: I viaggiatori fra gli uccelli. PICCIONI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. I viaggiatori fra gli uccelli: Piero Piccioni, noto anche con lo pseudonimo di Piero Morgan (Torino, 6 dicembre 1921 – Roma, 23 luglio 2004), è stato un pianista, direttore d'orchestra, compositore e organista italiano. È ricordato come uno dei più noti autori di colonne sonore per il cinema italiano, specialmente nel campo della commedia all'italiana, oltre che per essere stato coinvolto nell'allora famoso caso Montesi. Sostantivo, forma flessa Significato e Curiosità su: Piero Piccioni, noto anche con lo pseudonimo di Piero Morgan (Torino, 6 dicembre 1921 – Roma, 23 luglio 2004), è stato un pianista, direttore d'orchestra, compositore e organista italiano. È ricordato come uno dei più noti autori di colonne sonore per il cinema italiano, specialmente nel campo della commedia all'italiana, oltre che per essere stato coinvolto nell'allora famoso caso Montesi. piccioni f pl (zoologia) , (ornitologia) plurale di piccione Etimologia / Derivazione vedi piccione Iperonimi Colombiformi Altre Definizioni con piccioni; viaggiatori; uccelli; Nelle valigie dei viaggiatori; Le esclusive lounge per i viaggiatori; Un enorme gabbia per uccelli; Uccelli dalla maestosa coda; Il più piccolo degli uccelli; Cerca altre soluzioni cruciverba

