La Soluzione ♚ Una vespa gigante La definizione e la soluzione di 9 lettere: Una vespa gigante. CALABRONE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Una vespa gigante: Il calabrone (Vespa crabro Linnaeus, 1761) è il più grosso vespide europeo. Nel linguaggio comune con il termine "calabrone" vengono spesso erroneamente identificati anche l'ape legnaiola (Xylocopa violacea) e il bombo terrestre (Bombus terrestris). Il calabrone è la più grande delle vespe europee e nordamericane; insetto prevalentemente carnivoro, predatore di altri insetti, non disdegna però la polpa della frutta e i nettari zuccherini e ciò contribuisce a spiegare la sua diffusione in aree agricole. I calabroni realizzano i loro nidi di carta utilizzando fibre vegetali impastate con saliva. Sostantivo calabrone ( approfondimento) m sing (pl.: calabroni) (zoologia) (entomologia) insetto dell'ordine degli Imenotteri, di colore bruno rosso coll'addome cerchiato di giallo. La femmina della specie possiede il pungiglione, la sua classificazione scientifica è Vespa crabro ( tassonomia). Spesso confusa con la Xylocopa violacea. (senso figurato) (familiare) persona inopportuna o molesta Sillabazione ca | la | bró | ne Pronuncia IPA: /kala'brone/ Etimologia / Derivazione dal latino crabro Citazione Sinonimi

(senso figurato) corteggiatore, seccatore, importuno, rompiscatole Termini correlati esoscheletro Iperonimi animale, invertebrato, artropode, insetto, vespide Altre Definizioni con calabrone; vespa; gigante; Un vespide maschio privo di pungiglione; Il nome di Vespa; Chi l ha di vespa è magrissima; Confezione gigante; Può essere speciale o gigante; Un gigante del pensiero;

La risposta a Una vespa gigante

CALABRONE

C

A

L

A

B

R

O

N

E

Lae verificata di 9 lettere per risolvere 'Una vespa gigante' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.