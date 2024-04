La Soluzione ♚ Stradette anguste La definizione e la soluzione di 6 lettere: Stradette anguste. VICOLI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Stradette anguste: Vicoli è un comune italiano di 381 abitanti della provincia di Pescara in Abruzzo. Faceva parte della comunità montana Vestina. Sostantivo Significato e Curiosità su: Vicoli è un comune italiano di 381 abitanti della provincia di Pescara in Abruzzo. Faceva parte della comunità montana Vestina. vicolo ( approfondimento) m sing (pl.: vicoli) (architettura) strada urbana secondaria molto stretta Sillabazione vì | co | lo Pronuncia IPA: /'vikolo/ Etimologia / Derivazione dal latino viculus Parole derivate svicolare Alterati ( diminutivo ) vicolino, vicoletto

vicolino, vicoletto (peggiorativo) vicolaccio Altre Definizioni con vicoli; stradette; anguste; Quelli ciechi sono senza uscita; Anguste camerette; Anguste gallerie; Cerca altre soluzioni cruciverba

VICOLI

