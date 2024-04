La definizione e la soluzione di 9 lettere: Rendere più attraente. ABBELLIRE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Verbo

Transitivo

abbellire (vai alla coniugazione)

rendere più bello

Sillabazione

ab | bel | lì | re

Pronuncia

IPA: /abbel'lire/

Etimologia / Derivazione

derivato di bello, con il prefisso ad-

Sinonimi

adornare, arricchire, decorare, guarnire, impreziosire, infiocchettare, infiorettare, ingentilire, ornare, rendere più bello,





Contrari

abbruttire, appesantire, acconciare, deturpare, disabbellire, imbarocchire, imbruttire, impoverire, rovinare, spogliare





Parole derivate