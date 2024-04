La definizione e la soluzione di 7 lettere: Mastelli dei vendemmiatori. BIGONCE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Bigoncia o celata (Celada in lingua spagnola; Salade in lingua francese; Sallet in lingua inglese; Schaller in lingua tedesca), vocabolo che in lingua italiana designa solitamente una tipologia di secchio in legno usato in viticoltura (v. Bigoncio), è il nome con cui si suole indicare la particolare tipologia di elmo in uso alla cavalleria pesante d'ambito germanico e borgognone nel Tardo Medioevo. Era un casco coprente il cranio, la nuca e la maschera facciale del portatore, a sezione lobata. Privo di accorgimenti difensivi propri per la mandibola e per la gola, necessitava di una mentoniera o di una barbozza. Nell'insieme, la foggia della ...

bigoncia ( approfondimento) f (pl.: bigonce)

vaso di legno composto da doghe alto circa 90 cm. Alla base misura circa 40 cm., mentre alla bocca misura circa 60 cm.

Sillabazione

bi | gón | cia

Etimologia / Derivazione

dal latino bis, "due volte" e congius, antica misura di liquidi contenente sei sestieri